В хода на полицейска операция, осъществена на 25 февруари на път ІІ-66 в района на община Нова Загора, са извършени действия по принудително спиране на лек автомобил, водачът на който е отказал да изпълни полицейско разпореждане. Около 16,40 часа лекият автомобил, управляван от мъж на 37 години, се е движил в посока Стара Загора – Нова Загора, когато му е подаден сигнал за спиране и извършване на проверка от екип на пътна полиция със служебен автомобил, с включен звуков и светлинен сигнал. Той не изпълнява разпореждането и увеличава скоростта.Последван е от полицейските служители, които подават сигнал на друг екип в близост. Лекият автомобил е спрян с помощта на лента с шипове за принудително спиране, преди да навлезе в село Караново и да причини произшествие. Малко след това е извършена проверка на водача, при която се установява, че е неправоспособен, номерата на автомобила са издадени за друго МПС и отказва да му бъде извършена проверка за употреба на наркотични вещества. До момента водачът има регистрирани три отказа, за което са му наложени съответните административни санкции.В задържането са участвали служители на сектор "Пътна полиция“-Сливен, РУ-Нова Загора, като при проверката на автомобила е използвано куче за откриване на наркотични вещества.Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.