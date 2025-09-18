ЗАРЕЖДАНЕ...
|САЩ и България обединяват усилия за спиране на трафика на фентанил
В продължение на два дни старши съдебен химик от DEA Джонатан Дъфи обучи експерти-химици от Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници“ как да използват бързи, надеждни и безопасни методи за тестване на фентанил. Д-р Дъфи проведе и лабораторен практически преглед с българските специалисти, предоставяйки ключови насоки за постигане на акредитация по ISO/IEC 17025 – международен златен стандарт, удостоверяващ точността на лабораторните изпитвания.
"Фентанилът е разрушителен за обществата както в Съединените щати, така и в България. Гордеем се, че подобряваме способността на нашите български партньори да предотвратяват навлизането на опасни наркотици в страната – или тяхното транспортиране към други държави, включително и към САЩ“, заяви временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в София Х. Мартин Макдауъл.
Аташето на DEA за България Скот Капороси добави: "Подобряването на възможностите на България за изследване на фентанил е от решаващо значение за пресичането на този токсичен наркотик, преди той да отнеме човешки животи. Най-съвременните методи за тестване дават възможност за по-сериозно съдебно преследване, по-добро разбиране на това къде е мястото на България в глобалната верига за доставка на наркотици и също така умение да се идентифицира произходът на трафика. Това е жизненоважен инструмент за местните правоохранителни органи, който им помага да бъдат една крачка пред контрабандистите“.
Министърът на вътрешните работи Даниел Митов поздрави организаторите и участниците в двудневната обучителна програма. Той отново потвърди ангажимента на институцията активно да противодейства на трафика и разпространението на наркотици и заяви: "МВР е решено да бъде надеждна бариера срещу проникването на фентанила в цяла Европа".
През изминалата година сътрудничеството между DEA и българските правоохранителни органи доведе до значителен ръст на изземванията на тези опасни вещества и до успешни съвместни разследвания, насочени срещу трафиканти. Нашите съвместни усилия затварят вратата пред смъртоносното разпространение на фентанил.
