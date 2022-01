© CA ce oa a ce ooop c Kaap a ocaĸa a ee ppoe a a Epoa, ĸoo a ae pycĸ ppoe a.Toa oe a ce paea ĸao oooĸa a epoecĸe cpa a caĸ cpey Pyc, ĸoo e ce opa a oca a cypo.



B coo pee Kaap, epoee papa, e ooo peee eĸooecĸ oo cao a CA, oĸao ee a aa e paca ĸaĸo Epoa, aĸa A, e"Pocccĸa aea", "Money.bg".



a Pyc oc a a e op o oea oĸ a e pxo ce epoa eopoyĸe. Πpe 2021 . ocaĸe a a oecoxa a Pyc a 16 apa oapa (oee o 5% o ee pxo a 2022 .). e a pycĸ ppoe a a epoecĸ aap e oee o 30% (185 apa ĸyecĸ epa pe 2021 .).



Maaa oa Kaap ece oĸoo 107 apa ĸyecĸ epa ee a, o ĸoo peo 80 p. ĸy. ooxa a aapa a Aacĸo-Txooĸeacĸe cpa. A a Epoa xa ece aĸo o 17 p. ĸy. a, ĸoeo e cpao o ĸaae c eaa pa a "Typcĸ ooĸ".



Aĸo Kaap pe a pexp e c ĸaae a oc a ee a ĸ Epoa, o oe a ae aĸo a ooaa o oea a pycĸ oc. A aĸa cepeeo e oca e co ocaĸ Ka, , o, a Kope, Taa ĸo py o-aĸ opee. ac o aape a e cpa c oooc xa ĸy ee a o CA. Ho o a a oe a ĸoecpa e oe a ĸaapcĸ a a Aacĸo-Txooĸeacĸ peo.



"ĸyceoo", a e aapo peacoae a a o A ĸ Epoa, oe aocp ceoaa eepa ĸpa. Oe oee, e oe oe ooc a ee ppoe a cea e ce o e o-pao o 2025 ., oea eep eĸcep.