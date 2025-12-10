САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на "Лукойл"
©
Предишният срок на действие на лицензията за операции, свързани с продажбата на чуждестранни активи на "Лукойл“, изтичаше на 13 декември.
На 23 октомври министерството на финансите на Съединените щати обяви налагането на санкции срещу най-големите петролни компании в Русия.
На 27 октомври "Лукойл“ обяви намерението си да продаде чуждестранните активи на компанията поради наложените ограничения. По-късно оттам съобщиха, че компанията води преговори за продажбата на международните си активи с няколко потенциални купувачи.
Още по темата
/
Руското дъщерно дружество на ''Лукойл'' във Финландия започва да затваря бензиностанциите си заради санкциите на САЩ
19.11
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските гиганти "Роснефт" и "Лукойл"
11.11
Още от категорията
/
КНСБ: Касички в пенсиите и в заплатите няма. Заплатите на лекарите, на сестрите, на администрацията – това не са касички на никого
09.12
При тези ситуации имаме право на допълнителен платен годишен отпуск, който работодателят не може да откаже
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.