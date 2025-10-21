ЗАРЕЖДАНЕ...
СДВР за намушканото 12-годишно дете: Все още не е ясно дали става въпрос за умишлено нападение или инцидент
©
"В рамките на броени минути е установено лицето, което е извършило нападението или въпросния инцидент, тъй като към момента не можем да кажем за сигурност дали деянието е извършено с умисъл", каза той.
Нецов заяви, че се работи по всички верисии и не може да даде повече подробности за случая, предвид факта, че все още продължава разследването. "За сега нямаме данни тези деца да са били в конфликт", допълни той.
"Нашата цел е да облечем цялата фактология с доказателства, които да представим пред прокурор. Материалите ще бъдат докладвани най-вероятно утре сутрин. И съответно каквото ни разпореди наблюдаващият прокурор ще бъдат извършени и съответно каквито мерки се наложи да бъдат предприети спрямо децата", каза началникът на РУ.
Още по темата
Още от категорията
/
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващото мнозинство, по-скоро са разтревожени са опозицията и коментаторите
20.10
Михаил Кръстев: Има реална опасност от вдигане на данъците, а това би се отразило пагубно върху българската икономика и бизнес
20.10
Илко Семерджиев: Има лекари с годишни доходи между 25 и 30 хил. лева, а други получават по 300 хиляди
20.10
КЗК започва проверка на президентството заради медицинско оборудване, дарено от "Българската Коледа"
20.10
Георг Георгиев обяви, че България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща, ако това е условието да има мир
20.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.