Към настоящия момент се води досъдебно производство и текат процесуални-следствени действия с лицата, които са замесени по случая с намушканото 12-годишно дете в 94-то основно училище в столичния квартал "Христо Ботев". Това каза Александър Нечев, началник на сектор "Противодействие на криминалната престъпност" към Първо РУ - София, на брифинг пред СДВР, предаде репортер на"В рамките на броени минути е установено лицето, което е извършило нападението или въпросния инцидент, тъй като към момента не можем да кажем за сигурност дали деянието е извършено с умисъл", каза той.Нецов заяви, че се работи по всички версии и не може да даде повече подробности за случая, предвид факта, че все още продължава разследването. "За сега нямаме данни тези деца да са били в конфликт", допълни той.Все още не е установено и откъде осмокласникът се е сдобило с ножа."Нашата цел е да облечем цялата фактология с доказателства, които да представим пред прокурор. Материалите ще бъдат докладвани най-вероятно утре сутрин. И съответно каквото ни разпореди наблюдаващият прокурор ще бъдат извършени и съответно каквито мерки се наложи да бъдат предприети спрямо децата", каза началникът на РУ."Категорично няма връзка между случая и този с убитото 15-годишно дете в мола. Искам да успокоя хората, че няма ескалация и бум на детската престъпност", заяви началникът на дирекция "Детска престъпност и криминален контингент" Стефан Попов.По отношение на поставянето на метални "рамки" на входовете на моловете той уточни, че това е "сигурност, която я има в други европейски държави, не говорим само за деца, говорим за това, че идва и есенно-зимния сезон, когато ще бъдат пълни с хора".Въпреки това Попов допълни, че поставянето на тези рамки в училищата зависи изцяло от желанието на ръководствата в учебните заведения.