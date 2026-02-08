Крум Зарков. Ние не коментираме вътрешнополитическите въпроси на други партии". Това заяви пред журналисти Деница Сачева от на ПГ на ГЕРБ-СДС.
"В случая мога да кажа само, че го поздравявам. Той е човек, който има правна експертиза, има институционален опит. Това винаги е добре за политиката. Ние не определяме партньорствата си с партии по конкретни личности. Нека да видим първо какви политики ще предложи БСП. Ние още сме в съвместно управление, но излизаме на избори", коментира Сачева.
Сачева: Нека да видим какви политики ще предложи БСП, поздравявам Крум Зарков
©
Още по темата
/
Атанас Зафиров: Опитват се да ми изградят образ на човек, който се е вкопчил в нещо и отказва да го пусне
05.02
Шаренкова: Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на БСП
08.01
Още от категорията
/
Пътен експерт: Някои "зелени" организации взимат финансови пакети от чужди държави, за да саботират важните за страната ни проекти
12:47
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
11:08
Костадин Ангелов: Бавенето на изборите се превръща в някаква мистика или цел, която се преследва
11:08
Манол Пейков за Крум Зарков: С него проведох единствения ми разговор за литература с депутат извън ПП-ДБ
09:32
Костадинов: Ако Радев имаше интерес от бързи избори, той можеше отдавна да е назначил служебно правителство
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.