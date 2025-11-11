Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Политическата позиция на ГЕРБ е в подкрепа на това, че вдигането на ДДС би натоварило всички български граждани. Това заяви заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева след среща в централата на партията с президентите на КНСБ Пламен Димитров и на КТ "Подкрепа“ Димитър Манолов.

Тя бе категорична: "Няма никакви промени в проекта на Бюджета за 2026 година".

Сачева обясни, че няма нещо в бюджета, което да е консенсусно между работодатели и синдикати.

“От една страна работодателите настояват за увеличение на ДДС, а синдикатите са против. Относно осигурителните вноски - те ще бъдат разпределени между работодателите и служителите. Тези 2% не са само за сметка на бизнеса. Разговорите по бюджета продължават, ще има дискусии и в НСТС. Ако има промени, те ще са минимални. Това, което в момента сме се разбрали със синдикатите е, че на този етап няма да говорим за съществени промени в параметрите, които сме дали, поради факта, че в бюджета слагаме на първо място сигурност, отбрана, образование и здравеопазване като наши основни приоритети", каза Сачева.

Тя подкрепи желанието на премиера Росен Желязков бюджетът да бъде внесен в Народното събрание до края на седмицата. За четвъртък насроченият Съвет за тристранно сътрудничество остава.

"Докато вдигането на осигуровките с 2% е нещо, което беше залегнало в средносрочната прогноза на бюджета, за 2027 и 2028 г., и в този смисъл е очаквано. Вдигането на осигурителните вноски в крайна сметка отива в бюджета на НОИ и в някакъв бъдещ период от време ще се върне в хората обратно под формата на техните по-високи пенсии", каза още тя.