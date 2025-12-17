Деница Сачева. ФОКУС припомня, че по-рано парламентът гласува да разгледа редовния държавен бюджет за 2026 г. и този на НЗОК, а не удължения.
Минути преди брифинга на управляващото мнозинство от "Продължаваме Промяната- Демократична България" призоваха за нов протест срещу решението на НС за бюджета.
"Удължителният бюджет ще бъде прие най-вероятно на две четения още днес. Ние ще го подкрепим. Подкрепихме и предложението на БПС, за които приемането на редовен бюджет за страната е последователен техен приоритет", каза Сачева.
Тя допълни, че от 1 януари няма да има увеличение на заплатите на българските учители и лекари, около 400 хиляди семейства няма да получат навреме детските си добавки, над 100 хиляди лични асистенти ще се сблъскат със забавяне на плащанията, а около 750 души с увреждания ще бъдат поставени в несигурна ситуация относно получаването на средствата си.
"Бюджетът на България е почти 70% заплати, социални и здравни плащания. Асен Василев ще направи така, че гражданите да са още по объркани", заяви тя.
Сачева увери, че удължителният бюджет ще бъде приет още днес.
“В зала ИТН ще подкрепим само удължителен бюджет. Всеки, след първи януари, който се чувства ощетен, да се обърне към ПП-ДБ и президента Румен Радев", каза от своя страна Тошко Йорданов и припомни, че новият бюджет беше подкрепен от синдикати и работодатели.
Сачева: Ще гласуваме България да влезе в 2026 година с удължителен бюджет
© ФОКУС
Още по темата
/
Желязков: Удължителният бюджет гарантира стабилността на държавата и социалните разходи през 2026 г.
15.12
Още от категорията
/
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефове на службите
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.