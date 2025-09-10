ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сакар продължава да гори! Очаква се огънят да бъде локализиран днес
На място работят общо 22 екипа, от които 13 пожарни автомобила. В гасенето участват и доброволно формирование Спасителен клуб за бъдеще - Хасково, доброволно формирование Свиленград и горски служители.
Очакванията са до края на деня пожарът да бъде локализиран.
