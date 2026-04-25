Най-топло към 15,00 часа днес е било в Пазарджик и Елхово - 23 градуса. Справка на Burgas24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към същия час в по-големите градове у нас са отчетени следните температури:

- София 19 градуса

- Пловдив 22 градуса

- Варна 18 градуса

- Бургас 16 градуса

- Русе 22 градуса

- Стара Загора 22 градуса

- Благоевград 21 градуса

След обяд ще бъде предимно слънчево, ще се развива купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб, в Дунавската равнина - умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°.

Прогноза за България за 26.04.2026

През нощта ще бъде ясно. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, на места в Северна България и по Черноморието до 11°-12°, в София - около 4°. Утре ще бъде слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен.

Максималните температури ще бъдат между 23° и 28°, в София - около 23°. През нощта срещу понеделник през страната ще премине размит студен атмосферен фронт. Ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, в Източна България умерен и силен и с него в страната ще нахлува студен въздух.