ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Само две хранителни вериги оповестиха цените си в "Колко струва"
Потребителите могат да проверят какви са цените на 14 групи продукти в различните магазини на Лидл и Билла, показа проверка на pariteni.bg.
Сайтът бе създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас. В него ще се публикуват 101 вида стоки от първа необходимост, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани.
Търговците са задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.
Премиерът Росен Желязков обясни, че в началото на месец септември, след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът Kolkostruva.bg е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция.
В периода 9 и 25 септември са проведени интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност 35 търговски вериги, включително аптеки.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1286
|предишна страница [ 1/215 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ръст на задържаните за наркотрафик у нас
14:21 / 30.09.2025
От АПИ припомнят нещо важно
13:43 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 1...
13:32 / 30.09.2025
Хванаха турчин, превозвал метамфетамин на стойност над 20 000 лв....
13:39 / 30.09.2025
Журналист алармира за онлайн кампания, която набира средства за у...
12:49 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективн...
12:45 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
11:42 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
09:05 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
17:02 / 28.09.2025
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Най-новото бижу на Бургас е готово
14:25 / 28.09.2025
Лоши новини за жилищните кредити
09:05 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета