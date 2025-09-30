Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Само две хранителни вериги оповестиха цените си в "Колко струва"
Автор: Екип Burgas24.bg 15:08Коментари (0)32
© Фокус
Две търговски вериги вече обявиха цените си в новия сайт "Колко струва" (Kolkostruva.bg) ., който стартира от днес.

Потребителите могат да проверят какви са цените на 14 групи продукти в различните магазини на Лидл и Билла, показа проверка на pariteni.bg.

Сайтът бе създаден от Комисията за защита на потребителите (КЗП) като мярка за борба със спекулата в процеса по въвеждане на еврото у нас. В него ще се публикуват 101 вида стоки от първа необходимост, чийто цени ще бъдат ежедневно оповестявани.

Търговците са задължени също да публикуват ежедневно на сайтовете си актуалните цени на всички предлагани от тях стоки. Това трябва да става до 7:00 часа, след което веднага да подават данните и до КЗП.

Премиерът Росен Желязков обясни, че в началото на месец септември, след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът Kolkostruva.bg е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция.

В периода 9 и 25 септември са проведени интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност 35 търговски вериги, включително аптеки.



Още по темата: общо новини по темата: 1286
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
25.09.2025 »
25.09.2025 »
24.09.2025 »
предишна страница [ 1/215 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ръст на задържаните за наркотрафик у нас
14:21 / 30.09.2025
От АПИ припомнят нещо важно
13:43 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 1...
13:32 / 30.09.2025
Хванаха турчин, превозвал метамфетамин на стойност над 20 000 лв....
13:39 / 30.09.2025
Журналист алармира за онлайн кампания, която набира средства за у...
12:49 / 30.09.2025
Властите дават само още седмица на търговците и започват ефективн...
12:45 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: