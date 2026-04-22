Дъждът, който валя и днес, забавя работата на екипите, които преасфалтират бул. "Иван Вазов“. Това налага ремонтът да продължи и утре (23 април), съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

От 09:30 ч. до 16:30 ч. бул. "Иван Вазов“ (в участъка от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“) отново ще бъде затворен за движение на превозни средства.

За посочения период линиите от градския транспорт които минават през този участък ще пътуват по променени маршрути. Възможни са и нарушения в разписанията на автобусите.

Разписание:  

∙             Б1 и Б2 

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг 

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница 

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" 

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката 

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза 

∙             Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по  ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" -  бул. “Мария Луиза"; 

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов 

допълнителни спирки по маршрута:  Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница 

- от Меден рудник – вместо по  бул. "Иван Вазов“, ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър"; 

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов 

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера 

∙             № 9 

- от Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза"; 

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов 

допълнителни спирки по маршрута:  Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/ 

– от Меден рудник вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Терминал Юг – ул. “Цар Петър"; 

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница 

∙             № 11 – вместо по бул. "Иван Вазов“ и бул. “Мария Луиза", ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" 

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза 

допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт 

∙             № 12 – вместо по бул. “Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов“ ще преминава по  бул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър"; 

– няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов 

- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера 

∙             № 17 

- от Автогара Юг – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза" ; 

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов 

допълнителни спирки по маршрута:  Областна управа, Сливница 

- от кв. Крайморие – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по  бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Автогара Юг 

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов 

допълнителни спирки по маршрута: Сливница 

∙             № 8

- от Автогара Запад - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по  бул. “Мария Луиза"; 

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов 

допълнителни спирки по маршрута:  Мария Луиза, Сливница 

- от кв. Горно Езерово – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по  бул. “Мария Луиза" – Автогара Запад 

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт 

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза 

В указания часови интервал линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.