Дъждът, който валя и днес, забавя работата на екипите, които преасфалтират бул. "Иван Вазов“. Това налага ремонтът да продължи и утре (23 април), съобщиха от Община Бургас за Burgas24.bg.

От 09:30 ч. до 16:30 ч. бул. "Иван Вазов“ (в участъка от ул. "Цар Калоян“ до кръстовището с бул. "Мария Луиза“) отново ще бъде затворен за движение на превозни средства.

За посочения период линиите от градския транспорт които минават през този участък ще пътуват по променени маршрути. Възможни са и нарушения в разписанията на автобусите.

Разписание:

∙ Б1 и Б2

- от Изгрев и Славейков – вместо по ул. “Христо Ботев“ и бул.“ Иван Вазов“, ще преминават по ул. "Сан Стефано“ – бул. "Мария Луиза“;

няма да се обслужват спирки: Опера и Терминал Юг

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул.“ Иван Вазов“ и ул. “Христо Ботев“ ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Терминал Юг, Тройката

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

∙ Б11 и Б12

- от Изгрев и Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" - бул. “Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт, Мария Луиза, Сливница

- от Меден рудник – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминават по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър";

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза, Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

∙ № 9

- от Славейков – вместо по бул. "Иван Вазов“, ще преминава през Терминал Юг – ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Терминал Юг /спирката на линии 11 и 12/

– от Меден рудник вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Терминал Юг – ул. “Цар Петър";

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница

∙ № 11 – вместо по бул. "Иван Вазов“ и бул. “Мария Луиза", ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано"

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница, Иван Вазов, Сливница, Мария Луиза

допълнителни спирки по маршрута – Областна управа, Тройката, Шейново, Дебелт

∙ № 12 – вместо по бул. “Мария Луиза" и бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър";

– няма да се обслужват спирки: Мария Луиза, Сливница, Иван Вазов

- допълнителни спирки по маршрута – Дебелт, Гладстон, Христо Ботев, Опера

∙ № 17

- от Автогара Юг – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по ул. “Цар Петър" – ул. “Христо Ботев" – бул. “Сан Стефано" – бул. “Мария Луиза" ;

няма да се обслужват спирки: Транспортна болница и Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Областна управа, Сливница

- от кв. Крайморие – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – ул. “Сан Стефано" – ул. “Христо Ботев" – ул. “Цар Петър" – Автогара Юг

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Сливница

∙ № 8

- от Автогара Запад - вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза";

няма да се обслужват спирки: Дебелт, Гладстон, Оборище, Сан Стефано, Ген. Гурко, Булаир, Транспортна болница, Иван Вазов

допълнителни спирки по маршрута: Мария Луиза, Сливница

- от кв. Горно Езерово – вместо по бул. "Иван Вазов“ ще преминава по бул. “Мария Луиза" – Автогара Запад

няма да се обслужват спирки: Иван Вазов, Терминал Юг, Булаир, 24-ти черноморски пехотен полк, Константин Величков, Оборище, Шейново, Дебелт

допълнителни спирки по маршрута: Сливница, Мария Луиза

В указания часови интервал линия Т1 няма да бъде обслужвана. Алтернативно могат да бъдат използвани линии Б11 и 9.