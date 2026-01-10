Сподели close
Най-студено тази сутрин е в Западна България, където е и единственият град с отрицателна температура - минус 2 градуса във Видин. Същевременно най-топло е в Ахтопол - 9 градуса по Целзий.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 2 градуса

- Пловдив 3 градуса

- Варна 7 градуса

- Бургас 4 градуса

- Русе 1 градус

- Стара Загора 2 градуса

- Благоевград 3 градуса