Запълнена е дупката по главен път Е79, заради която над 20 автомобила са спукали гуми през последните 24 часа, видя репортер на БТА.Опасният участък се е намирал на около 10 километра след Враца в посока Монтана.Жителите в региона вече са обезсърчени, че пътят ще бъде цялостно ремонтиранСамо тази нощ девет автомобила са били засегнати. В рамките на 10 минути рано тази сутрин три автомобила един след друг са попаднали в дупката.Участъкът бе обезопасен от полицейски патрул, информирал за ситуацията Агенция "Пътна инфраструктура“.Запълнена е и още една дупка по път Е79 в района на село Краводер.