17024 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от МВР.Извършен е контрол на 18589 водачи и пътници. Съставени са 4641 фиша и 473 акта за установени административни нарушения.Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване.Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 27, двама са отказалите тестване.