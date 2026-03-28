Само за ден: 18 пияни и 27 дрогирани се качиха зад волана
Извършен е контрол на 18589 водачи и пътници. Съставени са 4641 фиша и 473 акта за установени административни нарушения.
Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване.
Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 27, двама са отказалите тестване.
Още по темата
Още от категорията
Вътрешният министър за прокурорския син: Нападнал е полицай, избягал е и изоставил колата си на черен път! Не е имало акция на ГДБОП!
27.03
Прокурорският син Васил Михайлов е в България от няколко месеца, а МВР продължава да го издирва
27.03
