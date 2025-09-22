Новини
Само за ден: 18 пияни и 8 дрогирани седнаха зад волана, но бяха спрени навреме
Автор: Десислава Томева 16:16Коментари (0)142
©
14915 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 16882 водачи и пътници. Съставени са 3529 фиша и 759 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 18 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 -  с над 1,2 на 1000, трима водачи са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 8, петима са отказали тестване.



