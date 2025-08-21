Сандов: Щетите върху стопанските и обществените системи в България ще са големи

© България е бедна на водни ресурси и заради географското ни местоположение и климатичната криза този въпрос ще се изостря в следващите години. Щетите върху стопанските и обществените системи в нашия регион, в това число и в България, ще са големи. Това каза бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.



Две са основните звена в политиките за климата – превенция и смекчаване на последствията от климатичните промени и адаптация към изменящия се климат, посочи той. "Някак си разговорът за въглищата е различен от разговора за липсата на вода или за пожарите, а те са много свързани. Липсва разговор за адаптацията към климатичните промени. Имаме разписани документи, стратегии, но те просто не се изпълняват. Няма приоритет към тези теми от страна на настоящото управление“, коментира бившият министър на околната среда и водите.



Той бе категоричен, че липсва визия за управление на процесите и кризите във ВиК сектора или то е неадекватно. "Липсва координационно звено и експертиза в управлението на този тип въпроси. Нямаме визия за това как да приложим превантивни мерки и да избегнем влизането във водна криза.“



Необходима е структурна реформа и по-добра координация между отделните институции, допълни Сандов. "Броят на институциите, които отговарят за водите на България, трябва да бъде занижен до две-три. В момента те са твърде много, всяка отговаря за различен тип обекти и не всички имат капацитета. МОСВ отговаря само за нивата на язовирите и водните обеми в комплексните и значими язовири, където нямаме проблеми. МРРБ отговаря за "ВиК холдинга“ и ВиК дружествата и явно не се справя. Може би не е съвсем присъщо на това министерство, може би не успява да изпълни достатъчно добре тези си функции“, коментира той.