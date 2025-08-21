Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Сандов: Щетите върху стопанските и обществените системи в България ще са големи
Автор: Ася Александрова 09:11Коментари (0)52
©
България е бедна на водни ресурси и заради географското ни местоположение и климатичната криза този въпрос ще се изостря в следващите години. Щетите върху стопанските и обществените системи в нашия регион, в това число и в България, ще са големи. Това каза бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова. 

Две са основните звена в политиките за климата – превенция и смекчаване на последствията от климатичните промени и адаптация към изменящия се климат, посочи той. "Някак си разговорът за въглищата е различен от разговора за липсата на вода или за пожарите, а те са много свързани. Липсва разговор за адаптацията към климатичните промени. Имаме разписани документи, стратегии, но те просто не се изпълняват. Няма приоритет към тези теми от страна на настоящото управление“, коментира бившият министър на околната среда и водите.

Той бе категоричен, че липсва визия за управление на процесите и кризите във ВиК сектора или то е неадекватно. "Липсва координационно звено и експертиза в управлението на този тип въпроси. Нямаме визия за това как да приложим превантивни мерки и да избегнем влизането във водна криза.“

Необходима е структурна реформа и по-добра координация между отделните институции, допълни Сандов. "Броят на институциите, които отговарят за водите на България, трябва да бъде занижен до две-три. В момента те са твърде много, всяка отговаря за различен тип обекти и не всички имат капацитета. МОСВ отговаря само за нивата на язовирите и водните обеми в комплексните и значими язовири, където нямаме проблеми. МРРБ отговаря за "ВиК холдинга“ и ВиК дружествата и явно не се справя. Може би не е съвсем присъщо на това министерство, може би не успява да изпълни достатъчно добре тези си функции“, коментира той.



Още по темата: общо новини по темата: 52
20.08.2025 »
19.08.2025 »
15.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
05.08.2025 »
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Инструктор по парасейлинг с важно уточнение къде може да е бил пр...
21:05 / 20.08.2025
МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикв...
21:07 / 20.08.2025
Млад мъж се удави в Приморско
19:45 / 20.08.2025
Бивш министър с трогателно послание към съпругата си
21:08 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публик...
21:11 / 20.08.2025
Евакуираха работници от горяща фабрика
17:22 / 20.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:59 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
21:02 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:49 / 19.08.2025
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
19:37 / 19.08.2025
Морска приказка ли? Това е положението към този час на плажовете в Бургаско!
11:07 / 19.08.2025
Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
17:47 / 20.08.2025
Актуални теми
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Лято 2025
Конфликт Израел-Газа
Катастрофи в България
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: