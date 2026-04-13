Специализиран екип от Военноморска база – Бургас извърши контролирано унищожаване на четири снаряда и плавателен съд в популярната местност "Корабите“ край Синеморец. Боеприпасите са били открити на плажа в изоставен съд, откъдето са извлечени и подготвени за безопасно обезвреждане.

Операцията по разузнаване и транспортиране на опасните находки е преминала при строги мерки за безопасност, информира БГНЕС. Поради сериозни опасения за остатъчни взривни вещества, които не са могли да бъдат отстранени механично, специалистите са взели решение да взривят самия плавателен съд директно на място.

Действията на военнослужещите са инициирани по искане на Областната администрация в Бургас и са получили одобрение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Групата за обезвреждане на невзривени боеприпаси е задействана със заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов.

След приключване на операцията на брега, откритите снаряди са пренесени успешно до Военноморска база – Бургас. Извършеният контролиран взрив на плавателния съд е гарантирал пълната безопасност на района, като е предотвратен рискът от инциденти в една от най-посещаваните местности по Южното Черноморие.