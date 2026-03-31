Апелативната прокуратура в Бургас отчете дейността си за 2025 г., научи Burgas24.bg, а сред присъстващите бе изпълняващият функциите главен прокрурор Борислав Сарафов.

С него бяха още Георги Кузманов - член на Прокурорската колегия на ВСС и съдия Боряна Димитрова - зам.-председател на Апелативен съд - Бургас.

На отчетното събрание присъстваха още прокурорите от Апелативна прокуратура - Бургас, административните ръководители на Окръжните и Районите прокуратури в Бургас, Ямбол и Сливен, както и ръководителите на Окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури в трите града.

Събитието не бе предварително обявно от Апелативната прокуратура в Бургас.

Главният прокурор Сарафов все още не е взел отношение по изнесените от вътрешния министър Емил Дечев твърдения, че ръководителят на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова е преминавала границата между България и Република Северна Македония с Петьо Петров - Пепи Еврото, чието име е сериозно свързвано със скандала "Осемте джуджета".

Иначе Апелативна прокуратура - Бургас отчита над 50 000 преписки и досъдебни производства, решени в законовия срок и само 1.06 % оправдателни присъди за 2025 г.