Борислав Сарафов, предаде репортер на ФОКУС.
"Отделно от това дейността на тази неправителствена организация в никакъв случай не можем да я наречем, че е богоугодна, че е в интерес на обществото и на децата. Очевидно дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, включително по отношение на децата, които са отивали там на лагер. Има проверки по материали от ДАНС на тази неправителствена организация от 2 години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействия. Има саботиране на разследването от родителите на децата", заяви Сарафов.
"Потресен съм, не знаех, че съществуват подобни неща. Но за съжаление, животът понякога предлага по-фрапиращи обстоятелства, отколкото в сериала "Туин Пийкс", който може би някой е гледал", добави той.
Сарафов за хижа "Петрохан": Шокиран и потресен съм!
©
Още по темата
/
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
09:38
Полицията за случая в хижата: Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
Още от категорията
/
БСП - ОЛ при президента: Тези, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел
11:56
Министерството на туризма подкрепи кандидатурата на Розовата долина за включване в списъка на ЮНЕСКО
03.02
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Румен Радев, той си прави партия, а аз си гледам моята!
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.