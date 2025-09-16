Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Сашо Диков: Моето огромно желание е да изберат Кошлуков, за да се види докъде може да стигне търпението на хората
Автор: Екип Burgas24.bg 10:27Коментари (2)79
©
Какво ли не ще измислят "здравите сили", само и само да остане Емил Кошлуков на поста. Всичко може да се очаква от Административния съд-София във връзка с процедурата за избор на генерален директор на БНТ - както мотаеше решението си три години и половина, може още толкова да се мотае.

Това каза пред БНР журналистът Сашо Диков, който беше един от кандидатите в предходния конкурс за генерален директор на БНТ.

"Процедурата е фарс, СЕМ не е регулатор, а партиен придатък, който превърна безсилието си в театър на абсурда", каза Диков в обяснение на отказа си да участва в настоящия конкурс, кандидатурите за който бяха приети от СЕМ до 12 септември. След което журналистът уточни, че това е цитат от писмото на Емил Кошлуков до СЕМ, публикувано часове преди да подаде документите си за конкурса за нов мандат като генерален директор на БНТ.

"Волен Сидеров даде отговора на това преди година, като каза в интервю пред мен, че (преди Кошлуков да бъде избран за първи мандат на поста) му се е обадил Бойко, че Делян Пеевски е помолил Емил Кошлуков да стане директор на БНТ. ... Постъпките на Кошлуков се определят от това, че той е кандидатът на Пеевски. Той очакваше СЕМ да се изплаши, както се уплаши преди три години и половина и не посмя да обяви нова процедура, сега обаче, след като не се уплаши СЕМ, някой, който трябва, очевидно, че каза на Кошлуков да отиде и да си подаде документите за конкурса. Моето огромно желание е да го изберат, за да се види докъде може да стигне търпението на хората".








Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Плачи Сашко,че кокалчето е голямо!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Проф. Рачев: Очаква ни лято в есента
08:35 / 16.09.2025
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хорат...
08:36 / 16.09.2025
Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан
08:34 / 16.09.2025
От НИМХ казаха какво време ни очаква днес
08:38 / 16.09.2025
Важна новина за шофьорите, които днес ще пътуват по АМ "Тракия"
08:37 / 16.09.2025
Българка: Всеки месец все нещо се вдига, очаквам разходите за дет...
22:59 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
20:28 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Поскъпване на хранителните продукти
Грипна епидемия обхвана страната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: