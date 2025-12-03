Делян Пеевски и съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев.
В кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как Мирчев причаква Пеевски пред кабинета му.
След кратки реплики от страна на Мирчев ситуацията рязко ескалира.
Мирчев се обърна към Пеевски с думите:
"Що лъжеш, че съм се навеждал? Защо лъжеш?"
Пеевски обаче го подминава и влезе в кабинета си. Това доведе до още по-голямо напрежение. Охраната държеше Мирчев пред вратата на кабинета, докато той викаше:
"Ела тука бе, хората казаха да изчезват!". От своя страна Пеевски му отвърна:
"Не на омразата".
Причината за скандала са думи на Пеевски по-рано в кулоарите на парламента:
"Хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми се молеха, къде е Христо Иванов, къде е Мирчев, който се навеждаше да подписвам".
Сблъсък между Пеевски и Мирчев в парламента
Гешев
преди 22 мин.
Що го бил пазил човекът от НСО...Ми щото си върши работата ,за разлика от всички вас! Не е необходимо да го подкрепя голямото Д,ама човекът това работи-охрана! И само да знае,че тези 100000 човека не харесват ВСИЧКИ,а не само Д и Б !!!!
Незнам
преди 1 ч. и 0 мин.
Поредните глупости, едните циркаджии, други корумпета! Циркаджиите отишли с телефоните да абюзват корумпетата...двама се карат третия печели, да не стане тЪЙ? Иначе, Мирчев, я си оправи стойката...какви са тия ръце и как ги държиш на кръста като мутра от 90-те, много лош изглеждаш...риЪш ли!
smotan mc
преди 2 ч. и 5 мин.
Смешници всички до един... Всички трябва да лежат в зандана! Лицемери,продажници, утайки...До един!!
valen
преди 2 ч. и 10 мин.
Циркаджии! Хвани единия, удари другия. ПП му дадоха властта, сега тръгнали да се правят на добри. Никога ПП-ДБ соросоиди -предатели.
