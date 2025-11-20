Сбогуваме се с един от първите танцьори на Ансамбъл "Пирин"
©
Той е от артистите, чиято отдаденост, сила и дълбока любов към изкуството оставят следа, която не се забравя.
"Сбогом, Симеоне! Благодарим ти за светлината, която разпръсна в ансамбъла, на сцената и в сърцата ни! Изказваме дълбоки съболезнования на семейството и близките му", пишат от Ансамбъл "Пирин".
Поклонението и погребението ще се състоят в събота, 22.11.225 г., от 12:00 часа на старите гробища в Благоевград.
Още от категорията
/
Експерт: Един дрон за 200 до 2000 долара или рояк, който струва по-малко от един изтребител, може да нанесе повече поражения и да бъде скрит
18.11
Нидал Алгафари за Спецов: Той е приет от британските и от американските власти. Вероятно е най-подходящият за сделката, която трябва да се случи
15.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.