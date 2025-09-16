Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан

© Днес ще се състои опелото на отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм "Света Троица“. В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда.



Той е роден на 31 март 1945 година в монтанското село Благово. Завършил е строителен техникум, а после станал монах. От края на 80-те години на миналия век е свещеник. През 1993 г. ремонтира запустяла сграда на манастира в Нови хан и настанява там първите бездомни.



Поклон пред светлата му памет!