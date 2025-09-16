ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан
Той е роден на 31 март 1945 година в монтанското село Благово. Завършил е строителен техникум, а после станал монах. От края на 80-те години на миналия век е свещеник. През 1993 г. ремонтира запустяла сграда на манастира в Нови хан и настанява там първите бездомни.
Поклон пред светлата му памет!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Рачев: Очаква ни лято в есента
08:35 / 16.09.2025
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хорат...
08:36 / 16.09.2025
От НИМХ казаха какво време ни очаква днес
08:38 / 16.09.2025
Важна новина за шофьорите, които днес ще пътуват по АМ "Тракия"
08:37 / 16.09.2025
Българка: Всеки месец все нещо се вдига, очаквам разходите за дет...
22:59 / 15.09.2025
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вк...
21:24 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета