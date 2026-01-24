трагичната васт съобщи неговият брат Светослав Терзийски.
"Приятели, вчера, на 22.1 в 20 ч., почина моя брат Калин Терзийски. Една измъчена, но велика душа напусна мизерния ни свят. Тук беше тясно за него, дано небето го побере."
Сбогуваме се с писателя Калин Терзийски
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 44 мин.
алкохола непрощава.
