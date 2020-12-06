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|Ñäðóæåíèå íà Çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ: Çà òîâà ëè íè çàòâîðèõòå ðåñòîðàíòèòå, íåùàñòíèöè?
Ïóáëèêàöèÿòà å ïðèäðóæåíà ñ íàáèðàùàòà âñå ïî-ãîëÿìà ïîïóëÿðíîñò ñíèìêà íà îãðîìíà òúëïà îò õîðà â åäèí ìàãàçèí îò âåðèãàòà íà "Äæúìáî", êîèòî ïàçàðóâàò ïðè î÷åâèäíî íàðóøåíèå íà íàëîæåíèòå ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ìåðêè.
Îò ñäðóæåíèåòî ïðèäðóæèõà ñíèìêàòà ñúñ ñëåäíèÿ âúïðîñ:
"Çà òîâà ëè íè çàòâîðèõòå ðåñòîðàíòèòå, íåùàñòíèöè?"
Òâúðäå ÿâíîòî ïîãàçâàíå íà ìåðêèòå íà ôîíà íà áëîêèðàíèÿ áèçíåñ íà çàâåäåíèÿ è ðåñòîðàíòè ó íàñ ÿâíî å äîøëî â ïîâå÷å íà ïðåäñòàâèòåëèòå íà Ñäðóæåíèå íà çàâåäåíèÿòà â Áúëãàðèÿ. Êîìåíòàðè âàëÿò îò ìíîæåñòâî ïîòðåáèòåëè â ìðåæàòà, è ïîâå÷åòî îò òÿõ íåäîóìÿâàò çàùî ìàãàçèí çà êèòàéñêè ñòîêè è èãðà÷êè êàòî Äæúìáî îñòàâà îòâîðåí, âúïðåêè ÷å ïðåäëàãàíèòå â íåãî àðòèêóëè â íèêàêúâ ñëó÷àé íå áèõà ìîãëè äà ñå êàòåãîðèçèðàò êàòî ñòîêè îò ïúðâà íåîáõîäèìîñò.
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Äîö. Àíãåë Êóí÷åâ: Ïîëó÷àâàì ìåæäó 200 è 300 èìåéëà íà äåí - ÷àñò...
12:02 / 06.12.2020
Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ íàé-ïîñëå ñ äîáðè íîâèíè çà åïèäåìèÿòà
11:36 / 06.12.2020
Ðåâèçîðî: Ùå äîéäå âðåìå ðàçäåëíî
11:36 / 06.12.2020
Áîðèñîâ ñ èçíåíàäâàùà ïðîâåðêà ðàíî òàçè ñóòðèí
11:38 / 06.12.2020
Çàðàäè ïàíäåìèÿòà: Óâåëè÷åíèÿ â öåíàòà íà õëÿáà
11:37 / 06.12.2020
Ä-ð Áðúíçàëîâ: Òðÿáâà äà óáåäèì õîðàòà â ðèñêîâèòå ãðóïè äà ñå âà...
11:37 / 06.12.2020
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Ëúñíà ìóòðåíñêîòî ìèíàëî íà áóðãàçëèÿòà Òîäîð îò "Èãðè íà âîëÿòà"
09:46 / 05.12.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå ðåäà, ïî êîéòî ùå áúäàò âàêñèíèðàíè õîðàòà ó íàñ!
10:18 / 04.12.2020
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