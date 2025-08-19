Новини
Сега е времето за този вид сделка, догодина ще е късно
Автор: Екип Burgas24.bg 19:37
© Plovdiv24.bg
Сега е моментът да смените панелката си с апартамент ново строителство, заявиха брокери. Цените на старите имоти са високи и собствениците могат да получат значителна сума при продажба, която да използват за покупка на апартамент ново строителство.

Новите сгради имат редица предимства като по-висока енергийна ефективност, по-добра визия, на собствениците скоро няма да им се налага да дават пари за подмяна на щрангове или ремонт на асансьора. Същевременно предлагането на имоти е ограничено, което е сред причините и цените на апартаментите старо строителство да са високи. Една от причините за това е очакването за влизането ни в еврозоната, което може да доведе до покачване на цените.

Освен това панелките имат своите предимства. Основното е, че купувачът дава пари за реална квадратура, някои държат жилището им да има и отделна кухня, което е характерно за старите апартаменти. Но старото строителство не предлага условията за живот, които предлага новото, категорични са брокери. Затова много хора, които имат финансова възможност, сменят старото си панелно жилище с ново.

Пазарът на имоти в страната има огромен потенциал за растеж, особено сравнявайки го с останалите европейски държави. Освен това българите държат парите си предимно на депозит в банка или купуват имот. Това води до нарастване на търсенето на жилища. Същевременно много собственици на жилища не искат да ги продават. От една страна това е свързано с очакванията цените да нараснат още, а освен това голяма част от хората не виждат друга алтернатива, в която да инвестират парите, получени от продажбата на имот, пише "Труд".








то новото едно строителство-сега е времето да се набутате а брокерчетата да вземат комисионни,че догодина няма да има сделки-ще има само продавачи с по 2-3-4 апартамента за продажба
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
