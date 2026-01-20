В кюстендилското село Смочево започна разпространението на информационни листовки с указания за предпазване от измами, свързани с еврото. Инициативата е на кмета на селото Стефка Зашева, по чиято идея са изготвени и отпечатани брошурите.В листовките са включени конкретни съвети как хората да разпознават съмнителни банкноти, как да реагират при съмнение за фалшиво евро, както и предупреждения срещу нерегламентиран обмен и превалутиране. Посочени са и телефоните за връзка с полицията, към които гражданите могат да се обръщат дори при най-малкото съмнение.Брошурите се раздават основно в местния магазин, в клуба на пенсионера, както и чрез съседи и роднини, за да достигнат до възможно най-много жители на селото."Смятам, че това ще даде ефект и ще помогне на хората да бъдат по-внимателни и информирани“, коментира пред БНР кметът на Смочево Стефка Зашева.