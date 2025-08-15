Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Автор: Екип Burgas24.bg 11:20Коментари (0)155
©
Цените на храната по морето скачат с близо 25%, а собствениците на ресторанти оправдават това с "борбата срещу затлъстяването“. През сезона порциите и напитките са поскъпнали с 10–15%, а впоследствие и с още 10%. Така например най-популярният плажен обяд – цаца и бира – вече струва 30 лв., същото е и за порция дюнер, а фрешът се продава за 25 лв.

Мнозина туристи споделят недоволството си във Фейсбук. Семейство от Пазарджик показа сметка от ресторант, където минералната вода е струвала 7 лв. за 500 мл, сафридът – 25 лв. на порция, а наливната бира – 9 лв. Иван С. признава, че заради високите цени ще съкрати почивката си с няколко дни, предава вестник "Труд".

Съществуват значителни разлики между Южното и Северното Черноморие. Край Варна калкан струва 36–40 лв., а сафридът – 20–25 лв. По Южното Черноморие същите порции излизат по-евтино – калкан за 25–30 лв., сафрид за 16–18 лв. Вечеря за четирима без алкохол край Варна може да достигне 180–200 лв., докато по Южното Черноморие струва 120–140 лв.

Ястията с месо варират между 20 и 40 лв., супите – 5–8 лв. на юг и 10–15 лв. на север. Най-евтин е обядът в Равда и Синеморец: обедните менюта със салата, основно и десерт струват 10–15 лв., порция свинско с картофи – 7–8 лв., пиле с ориз или мусака – 6–7 лв., супи и боб – по 5 лв. Пица на парче се предлага за 3–4 лв., а скара с гарнитура – 8–10 лв.

Според Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, повечето туристи разполагат с фиксиран бюджет и ако миналата година са похарчили определена сума, тази година ще трябва да намалят количеството храна, за да се вместят в същия бюджет.

Собствениците обясняват поскъпването с увеличението на заплатите, връщането на ДДС от 20% и поскъпването на хранителните продукти.



Още по темата: общо новини по темата: 610
15.08.2025 Синоптик: Предстои сериозно понижение на температурите и повече валежи
15.08.2025 Двама загубиха живота си в морето
15.08.2025 Времето остава горещо, в Бургаско сме предупредени
14.08.2025 НИМХ с пълната прогноза за уикенда и началото на следващата седмица
14.08.2025 Издадено е предупреждение за 15 август!
14.08.2025 Как да успокоите раздразнените, изгорели от слънцето устни възможно
най-бързо
предишна страница [ 1/102 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:47 / 15.08.2025
Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
09:32 / 15.08.2025
Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
09:34 / 15.08.2025
Цял един град почете своя столетник
09:34 / 15.08.2025
Тези зодии тръгват по нов път
09:02 / 15.08.2025
При какви условия и кога ще ни таксуват при обмяната на монети и ...
09:16 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:34 / 14.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Учени издадоха предупреждение за силно земетресение, което ще промени историята на САЩ
17:31 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
19:35 / 14.08.2025
Меле с няколко коли на пътя Бургас - Слънчев бряг
12:54 / 14.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
България в еврозоната
Световна черна хроника
Конфискуват коли на пияни и дрогирани
Задържаха група за отвличания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: