Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Семейство с бебе на "Каваци": Учтиво ни изгониха от плажа, иначе са любезни
Автор: Екип Burgas24.bg 15:12Коментари (0)346
© Фейсбук
виж галерията
Две семейства останаха разочаровани от посещението си на плаж по Южното Черноморие. Те описаха цялата ситуация, която е от днес. Немалко хора обаче ги обвиниха, че те също имат вина и не би трябвало да слагат техен чадър, при положение че са в платена зона.

Ето и целия им разказ:

Здравейте! Ситуация на "Каваци", пред заведение на плажа. 2 семейства сме с малки деца - с бебе на 6 месеца. Нашият чадър (“синият") и бебешката количка пречили на персонала да виждат и обслужват клиентите си.

Няма врява от децата - няма търчане между чадърите… няма подобни неща. Даже персоналът ни каза да се настаним на тези редове, след като попитахме и опитахме да наемем два съседни комплекта - кои са свободни и кои не (повечето винаги са резервирани).

След около 20 минути след поръчка на питиетата дойдоха и ни помолиха да се дръпнем настрани и да махнем чадъра и количката на детето. Учтиво гонене на клиентелата - иначе привидно любезни. (Никъде не пише, че не може лични вещи да се слагат между чадъри или бебешки колички - леко ще изглежда абсурдно… нали?).

Не говорим да се затискат редове или пътеки - това е мястото между чадърите, където се мести сянката и дюшеците на почиващите клиенти. Паркингът над заведението е платен, но там нямахме разправии - момчетата си вършат работата.

Няколко дни посещавахме мястото - вече няма да е така. Това е на почивка у нас и да си клиент на плажно заведение - без да искаш, учтиво ти казват да си вървиш, че пречиш…. Всеки да си прецени по снимките как пречим …. Имаме и още материал. Даже имаха наглостта да кажат, че сме търсили разправия... без думи...



Още по темата: общо новини по темата: 592
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Бацелова: Новият вариант на COVID-19 се разпознава с "бръснещ...
15:13 / 12.08.2025
Огромна международна компания придобива част от български завод
15:08 / 12.08.2025
Голям железопътен проект: Изграждат изцяло нов релсов път от Ямбо...
14:38 / 12.08.2025
13-годишно момиче наби 11-годишно. Ритала го е, скубала и му е уд...
14:18 / 12.08.2025
17-годишен мотоциклетист загина след удар в бетонен стълб
14:00 / 12.08.2025
Митов: Сухото време и силният вятър правят пожарите трудни за овл...
13:37 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Труп, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
12:08 / 10.08.2025
Банда непълнолетни с вкус към скъпото: Направиха удар за хиляди левове в Бургас
09:31 / 12.08.2025
Актуални теми
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Грипна епидемия обхвана страната
Лято 2025
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: