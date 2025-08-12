© Фейсбук виж галерията Две семейства останаха разочаровани от посещението си на плаж по Южното Черноморие. Те описаха цялата ситуация, която е от днес. Немалко хора обаче ги обвиниха, че те също имат вина и не би трябвало да слагат техен чадър, при положение че са в платена зона.



Ето и целия им разказ:



Здравейте! Ситуация на "Каваци", пред заведение на плажа. 2 семейства сме с малки деца - с бебе на 6 месеца. Нашият чадър (“синият") и бебешката количка пречили на персонала да виждат и обслужват клиентите си.



Няма врява от децата - няма търчане между чадърите… няма подобни неща. Даже персоналът ни каза да се настаним на тези редове, след като попитахме и опитахме да наемем два съседни комплекта - кои са свободни и кои не (повечето винаги са резервирани).



След около 20 минути след поръчка на питиетата дойдоха и ни помолиха да се дръпнем настрани и да махнем чадъра и количката на детето. Учтиво гонене на клиентелата - иначе привидно любезни. (Никъде не пише, че не може лични вещи да се слагат между чадъри или бебешки колички - леко ще изглежда абсурдно… нали?).



Не говорим да се затискат редове или пътеки - това е мястото между чадърите, където се мести сянката и дюшеците на почиващите клиенти. Паркингът над заведението е платен, но там нямахме разправии - момчетата си вършат работата.



Няколко дни посещавахме мястото - вече няма да е така. Това е на почивка у нас и да си клиент на плажно заведение - без да искаш, учтиво ти казват да си вървиш, че пречиш…. Всеки да си прецени по снимките как пречим …. Имаме и още материал. Даже имаха наглостта да кажат, че сме търсили разправия... без думи...