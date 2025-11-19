Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
© БНТ
Случката е от понеделник вечер на аутобана в посока София. Елеонора и съпругът й Васил пътуват от София към Пловдив, когато срещу тях изскача 70-годишният шофьор.
"Не можех да повярвам, че кола се движи в насрещното. Когато приближи, видях, че идва поне с 80–90 км/ч... Подадох аварийни и отбих вдясно, за да може и автобусът и камионът зад нас да реагират", разказва шофьорът Васил Борисов.
Автобусът, който е карал зад него е бил пълен с пътници.
По думите му маневрата в последния момент е била рискова и е предотвратила челен удар.
"Разминахме се на косъм", каза той пред БНТ.
След инцидента той е на мнение, че трябва да се обмислят правилата за шофиране на по-възрастните шофьори.
Патрулите са ескортирали нарушителя в продължение на десетки километри.
"Просто най-рисковите шофьори за мен са млади шофьори и възрастните над 65-70 години. Защо? Заради по-забавени реакции", коментира Васил Борисов.
Говорителят на ОДМВР-Пазарджик поясни, че шофьорът на колата е от пазарджишкото село Калугерово. Полицаи го настигат на магистралата и се опитват да го спрат в продължение на няколко километра. Когато успяват, мъжът не може да обясни как се е озовал в насрещното. Книжката му е отнета.
Още от категорията
/
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Над 615 млн. електронни здравни записа са обработени през НЗИС
22:37 / 18.11.2025
Хампарцумян: Цените на храните ще останат високи и през следващат...
20:18 / 18.11.2025
Лена Бориславова: Аз ще се прибера при семейството си, но Коцев и...
17:23 / 18.11.2025
Приеха на първо четене в комисиите на НС проектобюджетите на ДОО ...
17:11 / 18.11.2025
Съдът призна Лена Бориславова за невинна по делото "Корал"
15:58 / 18.11.2025
КС се произнесе за референдума на президента за еврото
15:57 / 18.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.