Сергей Станишев тя трябва да се мобилизира, да запази модерната си левица и социалната си база, без да се обвързва с други политически проекти. "Всички разбираме, че БСП е в смъртна заплаха. Без ляво в парламента не може, за страната и за хората“, посочи той в ефира на NOVA.
Станишев увери, че ще се включи активно в политическия живот, за да подкрепи БСП, но не уточни конкретно как. "БСП няма да бъде присъдружена на когото и да било. Тя трябва да има собствена физиономия, ясни цели и приоритети, за да има бъдеще“, заключи той.
"Когато един човек минава по определена йерархия, се доказва в действие. Сега много хора в служебни кабинети идват без политически опит, което в крайна сметка се превръща в бумеранг за обществото“, коментира Станишев по отношение на оставката на служебния вицепремиер за честни избори Стоил Цицелков само ден след неговата клетва. Той добави, че кабинетът Гюров е "кабинет сираче“ и ще бъде строго наблюдаван, като се очаква действията му да бъдат оценявани от обществеността и политическите опоненти.
Сергей Станишев: БСП е в смъртна заплаха
20.02
