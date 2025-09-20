Новини
Сериозни ограничения по АМ "Тракия" в посока Бургас
Автор: Лора Димитрова 09:00Коментари (0)74
© Фокус
На 20 и 21 септември между 6 ч. и 18 ч. ще се извършва замерване на настилката в аварийната лента в платното за Бургас в участъка от 90-ти до 98-ми км на АМ "Тракия“. При изпълнение на дейностите, в отсечката на територията на област Пазарджик, поетапно в аварийната лента ще се разполага нужната техника и навлизането в нея ще е ограничено. Трафикът ще се осъществява без ограничения в активната и изпреварващата лента.

Дейностите ще се извършват във връзка с предстоящ превантивен ремонт в 8-километровата отсечка.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.








