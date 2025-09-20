ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериозни ограничения по АМ "Тракия" в посока Бургас
Дейностите ще се извършват във връзка с предстоящ превантивен ремонт в 8-километровата отсечка.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира водачите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
