Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Сестрата на Меган Маркъл: Срам за моята отвратителна, зла сестра. Надявам се, че е прокълната
Автор: Екип Burgas24.bg 17:08Коментари (0)77
©
Бащата на Меган Маркъл, Томас Маркъл-старши, се озова в ужасяваща ситуация след земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер, което удари Филипините на 30 септември, а полусестра й Саманта Маркъл разказва подробно за преживяното.

Саманта, която е отчуждена от Меган от години, публикува в X (бивш Twitter), че баща ѝ, който живее в страната през последните месеци, е "заседнал на 19-ия етаж на сграда във Филипините след масивно земетресение“, добавяйки, че "не може да ходи и е в капан“.

Земетресението, най-силното, ударило Филипините от повече от десетилетие, удари централната провинция Себу и трагично отне най-малко 69 живота, според NBC News.

В първоначалната си публикация Саманта не скрива чувствата си към Меган. Тя обвини херцогинята на Съсекс за затрудненото положение на баща си, пишейки: "Срам за моята отвратителна, зла и шибана сестра, която завинаги поставя баща ни в това положение. Надявам се, че е прокълната“.

За щастие, на следващата сутрин Саманта предложи по-успокояваща актуализация. "Искам да изразя дълбоката си благодарност на всички, които изразяват загриженост за баща ми“, публикува тя в X на 1 октомври. "Към днешна дата той е добре и прави планове да се измъкне от тази сграда".

Тя отбеляза също, че се вземат предпазни мерки, за да се предотврати повторение на сценария: "Засега изглеждат в безопасност и се надяваме, че няма да има сериозни вторични трусове. Вземат се мерки той да не се окаже отново в подобна ситуация“.

Томас Маркъл-старши се премести от дългогодишния си дом в Мексико във Филипините по-рано тази година със сина си Томас Маркъл-младши , търсейки "ново начало“ след "ужасната драма от последните години“. През януари той каза пред The ​​Daily Mail: "Готов съм за промяна. Чувствам се заседнал в коловоз от известно време и съм готов да се запозная с нови хора и да изпитам доброта“.



Още по темата: общо новини по темата: 5987
14.05.2025 »
07.04.2025 »
04.03.2025 »
22.01.2025 »
28.11.2024 »
30.10.2024 »
предишна страница [ 1/998 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Забраняват дроновете в определени зони и охраняемите граници на л...
16:11 / 02.10.2025
Пътуващи: Движението на АМ "Тракия" посока София е спряло
16:13 / 02.10.2025
Шофьорите на "Петрохан": Чистят, хвърлят пясък, но внимавайте има...
15:20 / 02.10.2025
Системата за проверка на глоби в КАТ се срина
15:20 / 02.10.2025
Оранжев код за петък! Ще вали много!
14:51 / 02.10.2025
Росен Желязков: Полагаме усилия за връщането на нелегалните мигра...
14:20 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: