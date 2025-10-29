Съветът за електронни медии (СЕМ) е официално сезиран във връзка с излъчването на култовия български сериал от 60-те години "На всеки километър“ по телевизия "България он еър“. Поводът за сигнала е началният надпис, с който започва всеки епизод – "Посвещава се на Българската комунистическа партия“.Според подалите сигнала, Вили Лилков (общински съветник в СОС) и Петър Славов (юрист), този надпис представлява недопустимо възхваляване на Българската комунистическа партия, тъй като комунистическият режим в България е обявен за престъпен със закон.В сигнала си до регулатора те посочват, че излъчването на сериала в настоящия му вид може да създаде заблуда сред зрителите, особено сред по-младите поколения, относно историческата роля и дейността на БКП преди и след 9 септември 1944 г.Лилков и Славов настояват СЕМ да предприеме действия и да обърне внимание на телевизия "България он еър“, че съдържание, което пряко възхвалява престъпен режим, не следва да се излъчва без контекст или предупреждение.