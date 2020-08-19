Ñåçîíúò íà ãåðìàíñêèòå òóðèñòè âúâ Âàðíà è Äîáðè÷ ïðèêëþ÷è

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Ïðîãðàìàòà, ñ êîÿòî ñå âîäÿò ãîñòè â "Çëàòíè ïÿñúöè", "Àëáåíà" è "Ñâ. Êîíñòàíòèí è Åëåíà", ñå ïðåêðàòÿâà ïðåæäåâðåìåííî ñ åäèí ìåñåö. Ïðè÷èíàòà å â ïîñòàâåíèòå îò Ãåðìàíèÿ â çàáðàíèòåëíèÿ ñïèñúê çà ïúòóâàíèÿ îáëàñòè Âàðíà è Äîáðè÷, íà ÷èÿòî òåðèòîðèÿ ñå íàìèðàò òðèòå êóðîðòà.
Òîâà çàÿâè Êàëèí Ñóòåâ, ïðåäñòàâèòåë íà ãåðìàíñêèÿ êîíöåðí DER Touristik Deutschland, â êîéòî âëèçà ãîëåìèÿò òóðîïåðàòîð ITS. Ñïîðåä Ñóòåâ, öèòèðàí îò TravelNews, ìàëêî âåðîÿòíî å äà ñå ïðåíàñî÷àò òóðèñòè êúì Ñëúí÷åâ áðÿã è ðåãèîí Áóðãàñ, çàùîòî îò çàáðàíàòà ñòðàäà öÿëàòà äåñòèíàöèÿ Áúëãàðèÿ.
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Îò DER Touristik íàñòîÿâàõà Ìèíèñòåðñòâîòî íà òóðèçìà è Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî äà èçâàäÿò ìîðñêèòå êóðîðòè â îòäåëíà ñòàòèñòèêà çà çàáîëåâàåìîñòòà.
Çàðàäè ìÿðêàòà íå ìîãàò äà òðúãíàò è çàïèñâàíèÿòà çà ñëåäâàùèÿ ñåçîí, êîåòî å ñëåäâàùèÿò ãîëÿì ïðîáëåì. Çà ìîìåíòà â Ãåðìàíèÿ íÿìà çàïèñâàíèÿ è çà ñåçîí 2021 ã., êàòî ïî òîâà âðåìå íà ãîäèíà òðàäèöèîííî çàïî÷âàò ïúðâèòå ðåçåðâàöèè çà ñëåäâàùàòà ãîäèíà.
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"Æúëò" êîä çà îáèëíè âàëåæè â íÿêîëêî îáëàñòè ó íàñ
09:58 / 19.08.2020
×åòèðè æåíè è òðèìà ìúæå ñà ïîñëåäíèòå æåðòâè íà Ê-19 ó íàñ
09:25 / 19.08.2020
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09:19 / 19.08.2020
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07:47 / 19.08.2020
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23:15 / 18.08.2020
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08:50 / 18.08.2020
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10:33 / 17.08.2020
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09:22 / 17.08.2020
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12:26 / 18.08.2020
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