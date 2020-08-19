Ñåçîíúò íà ãåðìàíñêèòå òóðèñòè âúâ Âàðíà è Äîáðè÷ ïðèêëþ÷è

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Çàðàäè ìÿðêàòà íå ìîãàò äà òðúãíàò è çàïèñâàíèÿòà çà ñëåäâàùèÿ ñåçîí, êîåòî å ñëåäâàùèÿò ãîëÿì ïðîáëåì. Çà ìîìåíòà â Ãåðìàíèÿ íÿìà çàïèñâàíèÿ è çà ñåçîí 2021 ã., êàòî ïî òîâà âðåìå íà ãîäèíà òðàäèöèîííî çàïî÷âàò ïúðâèòå ðåçåðâàöèè çà ñëåäâàùàòà ãîäèíà.








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