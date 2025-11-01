Два месеца остават до присъединяването на България към еврозоната, припомня президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в публикация във Фейсбук."Само след два месеца българите ще започнат да ползват еврото - да плащат, спестяват и пътуват с него всеки ден", посочва Лагард."Споделена валута за споделено бъдеще", се казва в поста.