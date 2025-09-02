ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на БНБ за еврото от Бургас: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Ролята на бизнеса
Бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото. Отпадат разходите за обмен, улесняват се трансакциите, намаляват се рисковете при търговията и се повишава конкурентоспособността, каза радев, цитиран от "Фокус". Това е особено важно за малките и средните предприятия, които ще получат равен достъп до единния пазар при по-ниска цена на капитала.
Еврото ще осигури по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-силен интерес на инвеститорите към България. А това означава нови инвестиции, по-голяма гъвкавост на трудовия пазар и ускорен растеж.
Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира ясно с клиентите. Само така процесът ще бъде прозрачен и без излишно напрежение.
Влиянието върху хората
Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите. За тях новата валута означава повече стабилност и сигурност. Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена в условията на глобални кризи. Разбираемо е, че хората имат и въпроси. Затова правителството вече прилага ключови мерки: двойно обозначаване на цените, засилен надзор и информационни кампании.
БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Ние публикуваме отговорите на всички въпроси, които получаваме по темата "евро“ – както на нашата интернет страница, така и в печатна форма. Последното печатно издание е на разположение и на всички участници в днешното събитие.
Общините като посредници
Общините ще спечелят от по-лесния достъп до европейски програми и от по-голямата предвидимост в бюджетното планиране. Това ще им даде повече гъвкавост при реализирането на местни инвестиции и по-добри условия за управление на публичните ресурси.
Особено за община Бургас въвеждането на еврото ще създаде нови възможности за развитие на туризма, улеснявайки чуждестранните посетители и привличайки повече инвестиции в сектора. Но най-важното е тяхната близост до хората. Общините са тези, които трябва да разясняват на място, да насърчават доверието и да гарантират прозрачност в процеса.
Предизвикателствата
Не бива да подценяваме и трудностите. Първото предизвикателство е възприятието за цените. Дори когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието. Решението е в строг контрол, честен диалог и навременна информация.
Второто предизвикателство е политическата стабилност. Членството в еврозоната е национален проект, който изисква последователност и съгласие по ключови въпроси. В този смисъл преходът е тест за зрелостта на политическите сили – доколко могат да поставят дългосрочния интерес на страната над краткосрочните партийни цели.
Ролята на Българската народна банка
Българската народна банка е готова. Банковата система е стабилна, техническата инфраструктура – подготвена, логистиката – в ход.
От началото на месеца БНБ участва като наблюдател в органите на Евросистемата – от Управителния съвет на ЕЦБ до съответните комитети и работни формати, което гарантира пълна синхронизация още преди 1 януари 2026 г. с процедурите и стандартите на еврозоната.
Доставките на банкноти и отсичането на българските евро монети са в ход, системите за плащания са адаптирани, а банковият сектор работи в тясна координация с нас.
Но успехът няма да дойде само от БНБ и банковия сектор. Той зависи от всички – институциите, бизнеса, синдикатите и местните власти.
Основни задачи до 1 януари 2026 г.
Ако трябва да очертаем рамката на предстоящите задачи, тя се свежда до следното:
• Бизнесът – да завърши подготовката на системите, да обучи персонала и да информира коректно клиентите.
• Институциите – да гарантират последователност в политиките, ефективна защита на потребителите и прозрачна комуникация.
• Общините – да поддържат диалог с хората и да изграждат доверие.
• БНБ – да финализира логистиката и да гарантира стабилността на финансовата система.
Еврото няма да замени нуждата от добра политика.
Бюджетната дисциплина, структурните реформи и модернизацията на администрацията ще останат основата на устойчивото развитие. Но ако запазим тези усилия, еврото ще консолидира нашите предимства – стабилност, доверие и по-добри условия за растеж.
Еврото е повече от валута. То е инструмент за стабилност, платформа за растеж и по-висок жизнен стандарт. То е котва за нашето европейско бъдеще.
При достатъчна зрялост на политическите фактори и на обществото, това е проект, който трябва да ни обедини, а не да ни разделя.
Димитър Радев направи изказването си по време на информационно събитие за въвеждане на еврото в Бургас.
