Шефът на БТС: Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано
©
"Те действаха сравнително адекватно, въпреки че не бяха готови за гасене на пожари. Виждал съм ги тези хора как действат в гасенето на пожара, дали са били точно тези хора, не мога да кажа. Бяхме се обадили на 112 и те ги бяха пратили тях да реагират максимално бързо на този сигнал", допълни той.
"Множество пъти сме правили опити да запазваме нощувки в хижа "Петрохан", но ни е било отказвано, разбира се", каза още Венев.
Припомняме, че 49-годишният Ивайло Иванов, Дечо Василев, на 45 г. и Пламен Статев, на 51 години бяха открити в хижа край "Петрохан", а самата тя бе опожарена.
МВР проверява версия за секта, както и евентуално отмъщение на дървената мафия. Издирва се Калушев като свидетел на престъплението. Освен него, търсят и момче на 16 години, което е било в хижата.
Още по темата
/
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
09:38
Полицията за случая в хижата: Разследва се съпричастност на непълнолетни и малолетни към НПО-то
03.02
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Това е единият от застреляните край хижа "Петрохан", бил е шеф на...
22:03 / 03.02.2026
Весела Лечева за Стефка Костадинова: Не знам дали си е купила бил...
19:57 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
19:58 / 03.02.2026
Пореден случай: Задържаха мъж и жена, изтезавали животни за пари ...
19:58 / 03.02.2026
Бойко Борисов: Мога да уверя всички - нямам никакви контакти с Ру...
17:55 / 03.02.2026
Възрастна си плато тока фалшиви 50 евро
16:17 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.