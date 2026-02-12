Шефът на ДАНС отговори за агентите в "Петрохан"
© БТА
На въпрос дали ДАНС е имала "очи и уши“ в базата на Ивайло Калушев, Денев отсече: "Категорично не!“.
Той подчерта, че агенцията е разследвала сигнали срещу сдружението още от юни 2024 г., открила е данни за престъпления и е предала всичко на прокуратурата. Според него службата е реагирала адекватно на постъпилите жалби от притеснени граждани.
Думите му обаче не успокоиха страстите. От "Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) официално поискаха главата на Денев.
Атанас Атанасов обвини шефа на разузнаването в "явно неуважение“ към парламента, тъй като по време на изслушването вчера той отказа да даде ясен отговор за евентуални сътрудници на ДАНС в организацията, пише "Телеграф".
Денев разкри хронологията на разследването:
13 юни 2024 г.: Първи сигнал от граждани срещу НАКЗТ.
15 юни 2024 г.: Втори имейл със същите обвинения. Сигналите са били изпратени едновременно до МВР, прокуратурата и Агенцията за закрила на детето. Въпреки това, трагедията не бе предотвратена, което повдига въпроса: Защо никой не спря "Ламата“ навреме?
