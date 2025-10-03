Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе морето!
Автор: Георги Кирилов 22:24Коментари (1)185
© Фейсбук
Те винаги отиват там, откъдето всички бягат!!!!! А него си го взе морето!!! Главният ни боцман - Стефан Иванов! Това написа шефът на загиналия полицейски служител при спасителните дейности след наводенението на "Елените".

Ето какво още пише Антон Златанов, шеф на "Гранична полиция":

"Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!

Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!

Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!

Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик" и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!

Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!"



Още по темата: общо новини по темата: 41
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Потребител 1
Сподели какво ново....
преди 41 мин.
0
 
 
Наистина тъжно! Човекът е спасявал други хора, заради алчността на трети "хора".
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Топ наш климатолог каза причината за тежката метеорологична обста...
22:24 / 03.10.2025
Това е багеристът герой, жертвал се по време на потопа на Елените...
22:24 / 03.10.2025
Стана ясно кой е граничният полицай, който загина днес в "Елените...
22:24 / 03.10.2025
Левон Хампарцумян: Този ток го продават, остават следи
21:37 / 03.10.2025
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 лит...
21:38 / 03.10.2025
Политолог: Ако управляващото мнозинство не се самовзриви отвътре,...
20:59 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в региона
08:44 / 03.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бури и градушки 2025 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: