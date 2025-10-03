ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шефът на "Гранична полиция": Бате Стефан загина днес! Него си го взе морето!
Ето какво още пише Антон Златанов, шеф на "Гранична полиция":
"Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора!
Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!
Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!
Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!
Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!
Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик" и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!
Сега не е време за излишни приказки! Моментът е тежък, но колегите остават на своя пост в служба на хората!"
