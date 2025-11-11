Бюджет 2026 е възможен бюджет. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров на излизане от централата на ГЕРБ, в която се проведе среща заради недоволството на синдикатите от заложените параметри в Бюджет 2026, предаде репортер на "Фокус"."Заявихме нашата позиция, че смятаме за възможен този бюджет, който отчита и щадящо натоварва както бизнеса, така и хората, за да може да финансира необходимите разходи, които са в много голяма степен приети със съгласие в парламента като законови гаранции за отделните системи – за пенсии, заплати, здравеопазване, образование и т.н. Откъде да се намерят парите - този допълнителен милиард и половина евро - това е въпросът. Не виждаме необходимата хоризонтална политика по доходите. В разходните политики виждаме ръст на единните разходни стандарт и изпълнение на швейцарското правило.Заявихме, че ще има напрежение в сферите, където има само 5% увеличение", коментира Димитров.Според Димитров трябва да се вървим към други данъци. Той поиска нарастване на корпоративната вноска, само че не и нарастване на ДДС. По отношение на увеличението на Данък добавена стойност Димитров каза, че "би било най-несправедливо и ще докара до нарастване на цените".Президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов заяви, че са категорични, че няма да отстъпят от "червената линия" да не се вдига ДДС."Това е скандално и би довело до ръст в цените", каза той.Този четвъртък ще се направи нов опит за провеждане Национален съвет за тристранно сътрудничество. Засега обаче и синдикати, и работодатели не са категорични дали ще присъстват. Причината - според тях правителството не е склонно на отстъпки от предложенията в бюджета.