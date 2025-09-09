ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шефът на фармацевтите: Такова лекарство няма как да бъде легално продавано онлайн!
"Първо, в аптеките в България гарантирано се предлагат нефалшифицирани лекарствени продукти – абсолютно законни. От 2019 година, във връзка с един регламент за верификацията в европейското пространство, всяко лекарство, което се продава, е включено във веригата за проследяване. Още от производителя всяка опаковка има индивидуален номер. При отпускане в аптеката този номер се отписва през електронна система. Опаковката веднъж е отпусната на пациент и втори път не може да се появи във веригата. Така че в аптеките всичко е гарантирано нефалшифицирано", коментира председателят на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов.
Опасността е в интернет
Сериозният проблем идва от онлайн пространството. Ако някой предлага лекарство по лекарско предписание в интернет, то със сигурност е незаконно, подчерта Маринов.
"Такова лекарство няма как да бъде легално продавано онлайн. В Закона за лекарствените продукти това е строго забранено. Поправка – говорим само за тези с рецепта. Има лекарства без рецепта, които могат да се продават онлайн, но само от действителни аптеки със собствен сайт. Списъкът с тези аптеки е публикуван на сайта на Агенцията по лекарствата", каза още Маринов пред Bulgaria ON AIR.
Рискове при съхранението
Той предупреди, че покупките "под масата" крият сериозни рискове – дори когато лекарството изглежда истинско, няма гаранция за начина, по който е съхранявано. Маринов даде пример с инсулина, който изисква строг температурен контрол.
"Няма как да сте сигурни дали едно лекарство, купено онлайн или "от куфар", е истинско. Обикновено тези продукти са внесени незаконно от трети страни, без гаранция как са съхранявани. Например за инсулина – никой не знае как е пренесен, дали не е стоял на 60 градуса някъде по границата. Такова лекарство със сигурност не отговаря на критериите за ефективност и безопасност", коментира още фармацевтът.
Той подчерта, че онлайн покупките не са нито по-евтини, нито по-надеждни, а често хората прибягват до тях заради желание за самолечение или защото вярват на съвети от познати.
Маринов предупреди, че това е опасна практика – всяко лекарство по рецепта трябва да бъде предписано от лекар и отпуснато от магистър-фармацевт след консултация.
Безплатни лекарства за деца
В разговора бе засегната и темата за безплатните лекарства за деца. Според Маринов процесът върви по-бавно, отколкото обществото очакваше, но вече има един антибиотик, достъпен за малките пациенти безплатно.
Очаква се към програмата да се включат и други медикаменти.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Купуват, ремонтират и продават: Пазарът на жилища е в апогея си
09:46 / 09.09.2025
Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори...
08:58 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в ...
08:47 / 09.09.2025
Проф. Рачев: Не иска да си ходи това лято
08:32 / 09.09.2025
Художникът Панчо Малезанов е бил нападнат в подлез
09:03 / 09.09.2025
Валежи и захлаждане в края на седмицата
08:31 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета