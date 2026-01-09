Шефът на хранителна верига: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Така описа в студиото на Money.bg началото на 2026 година Цветомир Узунов, финансов директор на "Кауфланд България". Като един от най-големите търговци в страната, веригата заедно с останалите играчи на пазара се превърнаха в третото най-предпочитано място за смяна на валута, след банките и пощите.
10 милиона евро на ден ресто граничи с невъзможното
"В първия работен ден бях в централния филиал за няколко часа и трябва да кажа, че само за около час се събра цяла пачка от банкноти по 50 и 100 лева. Хората бяха обичайните за това време сутрин, около 8 часа, минаваха да си вземат топла закуска. Най-често баничка. Нищо неочаквано".
Узунов обаче отчита и една неочаквана тенденция - сериозен спад на плащанията с карти, които си остават, по думите му, най-лесния и безопасен начин за покупки. Данните показват, че в първите работни дни те са били наполовина, дори на моменти едва 1/5-та от стандартното. Обяснението, разбира се, вероятно се крие в желанието на клиентите да "изчистят" левове срещу евро.
И тук той отправя важно послание: големите вериги магазини са планирали и заредили много еврова наличност, но тя няма как да бъде достатъчна, ако всички искат да плащат кеш.
"Само за да си представите мащаба - в този период на годината обслужваме грубо около 200 хиляди клиенти на ден. Ако всеки от тях дойде със 100 лева за една баничка и очаква ресто - нека го сметнем по-просто - около 50 евро, това би означавало ежедневно да осигуряваме ресто в размер на близо 10 милиона евро*. Нещо, което е абсолютно невъзможно", обяснява финансовият експерт.
