ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Шефът на пожарната: Нощта в Сунгурларе е преминала спокойно, голяма част от периметъра на пожара е овладян
По думите му нощта в Сунгурларе, където е другата критична точка тези дни, е преминала спокойно и голяма част от периметъра на пожара е овладян, работи се по две огнища.
"През миналия ден на територията на Сунгурларе използвахме и три самолета по Механизма за гражданска защита на ЕС, както и допълнителен хеликоптер от ново Село", каза Джартов.
Независимо от това колко средства инвестираме, важно е да не предизвикваме пожари, призова той.
Фронтът откъм Национален парк "Пирин" е овладян и на този етап няма опасност огънят да се разгори, коментира той.
"Другият фронт, по който работиха за съжаление вчера имахме върхово горене и предстои да започнем отначало, но той е далече от парка. Първо ще оценим ситуацията на терен и след това ще се вземе решение дали ще се използва летателна техника отново. Най-вероятно - да. Количествата вода, които са необходими са огромни, а ние не можем да ги въведем на терен. В момента хеликоптерите и самолетите ни помагат да не позволяваме пожарът да се разпространява бързо, за да може колегите да работят безопасно на терен и да не се развие огънят с голяма скорост, но там условията са изключително тежки", разказа главен комисар Александър Джартов.
Вчера пожарът край село Илинденци навлезе в Национален парк "Пирин". Засегнатата площ е около 15 декара. Едно от огнищата, разпалено от високите температури и силния вятър, прерасна във върхов пожар и премина границите на парка в района на връх Конски кладенец.
Огънят се развива в изключително стръмен и труднодостъпен терен. Най-близката точка, до която може да се достигне с автомобил, е на два часа пеша от огнището.
Пожарът край Сунгурларе все още не е локализиран, но периметърът му вече е обхванат.
Вчера следобед излезе силен вятър, който усложни ситуацията, но до нова евакуация не се стигна. Трите огнища на пожара преминаха в един общ фронт около Бероново и Скала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ...
10:35 / 13.08.2025
Ето го документа, доказващ изплатените над 2 млн. лева бонуси в А...
10:36 / 13.08.2025
Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунг...
10:40 / 13.08.2025
Читател: Ужас по АМ "Тракия"! Цялото ми стъкло беше в насекоми, н...
10:21 / 13.08.2025
Защо е важно да използваме новото приложение MedicinePrice?
10:12 / 13.08.2025
Продават ни разтворимо кафе на цена със 74% надценка?
10:05 / 13.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
Кражба за хиляди левове от бургаски търговски център
15:19 / 11.08.2025
Войната между Васил Найденов и Стефан Димитров е за 1 млн. лева
10:45 / 11.08.2025
Морето е опасно! Взе нови жертви!
11:36 / 11.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Абонамент
Анкета