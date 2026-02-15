Окръжният съд в Пловдив постанови мярка "задържане под стража“ спрямо мъж от Ботевград, обвинен в разпространение на фалшиви евро в търговски обекти в Карлово. Според събраните до момента данни случаят може да е част от по-широка престъпна схема, свързана с разпространение на неистинска валута в различни градове на страната.Преди седмица мъж, описван от свидетели като носещ шапка, слънчеви очила и високо вдигната яка, влиза в книжарница в Карлово."Не се сърди, човече, искам за болен човек. Че детенцето е със Синдром на Даун, а днеска пуснаха пенсиите по-рано.“Той прави покупката на стойност малко над 3 евро и заплаща с банкнота от 50 евро, след което бързо прибира рестото и напуска обекта.Малко след това продавачката се усъмнява в автентичността на банкнотата. След сравнение с друга налична в касата става ясно, че става въпрос за фалшификат."Самата банкнота е с много добро качество - имаше релеф, дори отпечатан воден знак. Но при директно сравнение се вижда разлика в цветовете - фалшивата беше една идея по-тъмна“, коментира пред Българска национална телевизия собственикът на книжарницата Стоян Иванов.Той незабавно подава сигнал на телефон 112 и публикува информация в социалните мрежи. Впоследствие получава сигнали от други търговци, включително от съседни населени места, че същият мъж е направил опити да пласира подобни банкноти и при тях. В някои случаи търговците се усъмнили навреме и му върнали парите, след което той напускал бързо обекта.След обявяване на национално издирване Васил Нанков е задържан в Ботевград на 11 февруари.В същия ден, на територията на Ловешка област, е арестуван и друг мъж, у когото са открити над 206 000 евро фалшива валута в купюри от 50, 100 и 200 евро.Записи от охранителни камери в Карлово показват, че двамата мъже са се движили заедно. Според прокуратурата заподозреният се е придвижвал с автомобил на свой познат от село Златна Панега, област Ловеч, с когото е поддържал комуникация. Разследването в тази насока продължава.В съдебната зала стана ясно, че Нанков е безработен, неграмотен и се издържа от просия. По информация на прокуратурата той отказва да дава обяснения.Разследващите са установили, че фалшиви банкноти със същия сериен номер като тези, използвани в Карлово, са били пласирани и в търговски обекти в Ботевград и Видин. Това засилва съмненията за координирана схема за разпространение на неистинска валута, а не за изолирани инциденти.Ако вината на обвиняемия бъде доказана в съда, законът предвижда наказание "лишаване от свобода“ от две до осем години.Разследването продължава, като се изяснява дали става дума за организирана престъпна дейност с разклонения в няколко области на страната или за съвпадение между отделни случаи на пласиране на фалшиви банкноти.