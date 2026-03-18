Окръжният съд в Русе постанови шест години затвор на Николай Дюлгеров, който причини катастрофа, при която загинаха трима души в Разград. Пътният инцидент е от 6 юли миналата година.Окръжен съд в Русе наложи на Дюлгеров наказание "Лишаване от свобода" за срок от девет години по реда на чл. 54, ал. 2 НК, което на основание чл. 58а, ал. 1 НК, намали с 1/3 и определи окончателен размер на наказанието - “Лишаване от свобода" за срок от шест години и наказание "Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от шест години. Дюлгеров е осъден да заплати и направените по делото разноски.Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок пред Апелативен съд - Велико Търново.Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Разград, с който Дюлгеров е обвинен в това, че на 06 юли 2025 г. в гр. Разград, при управление на моторно превозно средство с несъобразена скорост, изгубил контрол върху управлението му и по непредпазливост е причинил смърт на три лица.