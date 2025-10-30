Мариан Бачев, се помещава незаконно в читалище "Николай Хайтов“ в столичния квартал "Изток“. Това заяви в ефира на "Тази сутрин“ кметът на район "Изгрев“ Делян Георгиев. По думите му това е показала проверка, извършена от неговата администрация, след като гръмна скандала покрай актьора Росен Белов, който преподава в театралната работилница, пише bTVл
Белов, зaедно с д-р Станимир Хасърджиев, съосновател на Националната пациентска организация, и с гръцки модел и бивш служител във Френския легион бяха задържани за престъпление. Те се разследват за държане в плен и принуда.
"Като кмет на нашия район и баща на три деца, нямаше как да не предприема необходимите действия, за да установим дали всичко е наред. Направихме една задълбочена проверка, от която излязоха две неща. Първото, по отношение на децата, всичко е било наред. Няма нерегламентирани действия от страна на преподавателите. Проверихме го чрез разговори с деца, родители и ръководството. Второто, административната проверка – законно ли е присъствието на школата в читалището. За съжаление школата се помещава незаконно в читалището“, посочи Георгиев.
Министърът на културата с първи коментар, след като актьорът беше задържан заедно с още трима мъже за извършено престъпление
Районният кмет уточни, че школата се помещава в читалището вече 10 години. Той показа в студиото договора за съвместна дейност, подписан от проф. Искра Аресенова, бившият председател на настоятелството на читалището и Мариан Бачев.
"Има нещо много важно за тези договори, да има протокол от заседание на настоятелството на читалището, с което то упълномощава председателя му да сключи такъв договор. Такова решение няма. Официално попитахме читалището има ли такова нещо, отговорът беше, че няма решение на настоятелството. Договорът е сключен за срок от една година, през 2018 г. има анекс, защото първият договор е срочен“, допълни Георгиев.
Той каза още, че школата е плащала едва 100 лв. на месец наем на читалището.
