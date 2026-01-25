Утре шофьорите трябва да внимават за силен вятър и поледици по пътя. Също така в много части на страната ще се задържи мъгла. Всички това са предпоставки за инциденти по пътищата.Ето няколко съвети към шофьорите за по-безопасно и сигурно пътуване. Шофирането в тези условия изисква повишено внимание заради риска от загуба на сцепление и внезапни странични силни пориви на вятъра.. Не забравяйте, че високата скорост увеличава влиянието на вятъра върху автомобила, но в същото време и намалява времето за реакция при поднасяне на лед., за да не поднесе автомобилът. Силните пориви на вятъра могат внезапно да изместят колата от траекторията ѝ. Дръжте волана здраво, за да запазите контрол. Внимавайте при изпреварване - камионите и автобусите действат като "щит" срещу вятъра, но при изпреварване ще усетите внезапен удар от вятъра.При поледица е важно да увеличете дистанцията между вас и другите автомобили. Не забравяйте, че. Следете внимателно пътя - мостове, виадукти и открити участъци замръзват първи и са най-изложени на ветрове."Черният лед“ е опасен, невидим слой лед. Ако усетите, че– отпуснете газта и не спирайте рязко.Припомняме, чена автомобила, тъй като дългите се отразяват и заслепяват. Включете фаровете за мъгла, ако видимостта е под 100 метра. Внимавайте за конденз вътре в автомобила и използвайте климатика, за да поддържате стъклата чисти., които могат да паднат при силен вятър или натрупал сняг.